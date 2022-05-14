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Ece Erken'den flaş hamle tek kalemde sildi 'aynı soyadı taşımak istemiyorum' Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil

Ünlü sunucu Ece Erken'in, Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, Ece Erken'in eşinin ardından paylaştığı mesaj yürekleri dağlamıştı. O gün bugündür kendisini toparlayamayan Ece Erken bir da bambaşka şeylerle uğraşmak zorunda kaldı. Erken'in son olarak yaptığı hamle ise çok konuşuldu.

14.05.2022 14:37 - Son Güncelleme: 14.05.2022 14:37
Ece Erken’den flaş hamle tek kalemde sildi ’aynı soyadı taşımak istemiyorum’ Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Ece Erken’den flaş hamle tek kalemde sildi ’aynı soyadı taşımak istemiyorum’ Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

Ece Erken’den flaş hamle tek kalemde sildi ’aynı soyadı taşımak istemiyorum’ Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.

Ece Erken’den flaş hamle tek kalemde sildi ’aynı soyadı taşımak istemiyorum’ Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Ece Erken’den flaş hamle tek kalemde sildi ’aynı soyadı taşımak istemiyorum’ Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

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