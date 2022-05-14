Ece Erken'den flaş hamle tek kalemde sildi 'aynı soyadı taşımak istemiyorum' Ece Erken artık bir Mahmutyazıcıoğlu değil
Ünlü sunucu Ece Erken'in, Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, Ece Erken'in eşinin ardından paylaştığı mesaj yürekleri dağlamıştı. O gün bugündür kendisini toparlayamayan Ece Erken bir da bambaşka şeylerle uğraşmak zorunda kaldı. Erken'in son olarak yaptığı hamle ise çok konuşuldu.
14.05.2022 14:37 - Son Güncelleme: 14.05.2022 14:37
Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.
EŞİNİN SOYADINI SİLDİ
Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.