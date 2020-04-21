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Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Ece Erken'in ayrıldığını ifade ettiği evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşine sahte hesaptan mesaj attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yasak aşkı ile günlerdir magazinde adı geçen Ece Erken, Instagram hesabından açtığı sahte hesap üzerinden Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na "Adam seni istemiyor" yazdığı iddia edilen Erken çılgına döndü.

21.04.2020 16:43 - Son Güncelleme: 21.04.2020 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





