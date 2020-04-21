Haberler Galeri Magazin Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Ece Erken'in ayrıldığını ifade ettiği evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşine sahte hesaptan mesaj attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yasak aşkı ile günlerdir magazinde adı geçen Ece Erken, Instagram hesabından açtığı sahte hesap üzerinden Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na "Adam seni istemiyor" yazdığı iddia edilen Erken çılgına döndü.

21.04.2020 16:43 - Son Güncelleme: 21.04.2020 16:55
Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

41 yaşındaki sunucu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu'na "Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor" diye mesajlar gönderdi.

Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Benan Mahmutyazıcıoğlu ise "Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah'a yakın" ifadelerini kullandı.

Ece Erken sahte hesapla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj mı attı? Ece Erken çıldırdı

Fake hesap üzerinden Ece Erken'e ait görüntülerin yer almasından sonra hesabı Erken'in açtığı iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!
Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!