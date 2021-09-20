Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti, bomba gelişmeler ardı ardına geldi. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.