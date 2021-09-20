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Haberler Magazin Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı, fotoğraflı yanıt gecikmedi. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçen haziran ayında Bodrum'da nikâh masasına oturmuştu. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri ile gündeme gelen Ece Erken'den yanıt geldi. Erken, ayrılık iddialarına son noktayı koyarken yaşanan krizin perde arkası da gün yüzüne çıktı.

20.09.2021 17:51 - Son Güncelleme: 20.09.2021 17:51
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

ECE ERKEN EŞİ İLE BUZLARI ERİTTİ Mİ?

3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı, Ece Erken'den 'boşanma' iddialarına fotoğraflı yanıt gecikmedi.

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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti, bomba gelişmeler ardı ardına geldi. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz Haziran ayında evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaştı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

Erken paylaştığı fotoğrafın altına, 'Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.' notu düştü.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi

3 AYLIK EVLİLİKTE KRİZ!

Ece Erken'in 3 aylık evliliğinde kriz çıktı. Erken, sosyal medyadan 3 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sildi, soyadını kaldırdı.

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