Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı fotoğraflı yanıt gecikmedi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buzları eritti mi? 3 aylık evlilikte yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı, fotoğraflı yanıt gecikmedi. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçen haziran ayında Bodrum'da nikâh masasına oturmuştu. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri ile gündeme gelen Ece Erken'den yanıt geldi. Erken, ayrılık iddialarına son noktayı koyarken yaşanan krizin perde arkası da gün yüzüne çıktı.
20.09.2021 17:51
- Son Güncelleme: 20.09.2021 17:51
Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti, bomba gelişmeler ardı ardına geldi. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.