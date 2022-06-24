Ece Erken moral tatiline çıktı! Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece kırmızı bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Ece Erken moral tatiline çıktı! Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor. Moral depolamak için oğlu Eymen ile tatil için Çeşme'ye giden sunucu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Kırmızı bikinisiyle kamera karşısına geçen Erken, plaj pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ece Erken'in o paylaşımı...
24.06.2022 18:43 - Son Güncelleme: 24.06.2022 18:43
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti.
Eşini toprağa veren Ece Erken ise oldukça zor günler geçirdi. Erken bu süreçte sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.