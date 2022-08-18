SON DAKİKA: Ece Erken mahkemede bayılmıştı... Katledilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinden olay sözler: "Alaattin Çakıcı ile..."

Müşteki Malgaz, kendisini arayan Kadir Yasak'ın yoğun olduğu için ofise çağırdığını belirterek, "Sonrasında 'Saat 17.00 oldu restoranda buluşalım.' dedi. Başka bir şey yok." yanıtını verdi. Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun, "Niye yalnız gitmediniz?" sorusu üzerine Malgaz, "Bana telefon geldiğinde Rober, ben ve Şafak ile içkili mekandaydık, 'Biz de gelelim.' dediler, beraber gittik. Başka bir şey yok." diye konuştu.