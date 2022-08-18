SON DAKİKA: Ece Erken mahkemede bayılmıştı... Katledilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinden olay sözler: "Alaattin Çakıcı ile..."
Ece Erken mahkemede bayılmıştı... Katledilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinden olay sözler geldi. Beşiktaş eski yöneticisi olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında 3. güne girildi. Maktulün abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu müşteki olarak ifade verdi. Sanık Serkan Dakman'ın avukatının yönelttiği "Alaattin Çakıcı" sorusu üzerine Mahmutyazıcıoğlu, verdiği yanıtla dikkat çektiç Mahmutyazıcıoğlu ayrıca, sanıkların savunmalarında kardeşini suçlu gibi gösterdiklerini belirtti ve "Mesele 65 bin lira meselesinden çıkmış" dedi.
"ALAATTİN ÇAKICI İLE..."
Ece Erken mahkemede bayılmıştı... Katledilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinden olay sözler!
MÜŞTEKİLERİN İFADELERİ ALINDI
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Müştekiler Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Murat Bilmez ve Suphi Malgaz duruşmaya katıldı.
Duruşmada müşteki olarak ifade veren Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, sanıkların savunmalarında kardeşini suçlu gibi gösterdiklerini söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, "Beyefendinin anlattığına göre tehdit, anlaşmazlık yokken akşamın bir saati içkili mekana kardeşim çağırılıyor. İsimler var, kriminal geçmişleri var. Kadir ve Ali Yasak ile o kadar yakınsa gündüz neden makul bir ortamda çözmüyor ve niye yalnız gitmiyor?" diye sordu.
Müşteki Malgaz, kendisini arayan Kadir Yasak'ın yoğun olduğu için ofise çağırdığını belirterek, "Sonrasında 'Saat 17.00 oldu restoranda buluşalım.' dedi. Başka bir şey yok." yanıtını verdi. Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun, "Niye yalnız gitmediniz?" sorusu üzerine Malgaz, "Bana telefon geldiğinde Rober, ben ve Şafak ile içkili mekandaydık, 'Biz de gelelim.' dediler, beraber gittik. Başka bir şey yok." diye konuştu.
"BİRÇOĞUNUN SABIKASI BELLİ"
Sonrasında söz verilen müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu, kardeşinin vurulduğuyla ilgili telefon geldiğinde inanamadığını, birilerinin şaka yaptığını düşündüğünü, cenazeden bir hafta sonra olayın ne olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyledi.Kardeşinin 65 bin liralık bir meselenin içine avukat olarak girdiğine inanamadığını dile getiren Mahmutyazıcıoğlu, konunun başka olacağını düşündüğünü ancak acı gerçekle karşılaştıklarını, para nedeniyle olayın yaşandığını anladıklarını kaydetti. Mahmutyazıcıoğlu, duruşmaları takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti: