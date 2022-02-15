Ece Erken genç yaşta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşıyor! Bu kez mezarlıktan paylaştı...
Ece Erken genç yaşta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşıyor! Yaklaşık üç hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in Instagram'dan peş peşe yayınladığı yazılar dikkat çekti. "Neye yanayım. Hangi birine?" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken, uzun yazısında içine dert olan her şeyi tek tek paylaştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası zor günler geçiren Ece Erken eşinin mezarını ziyarete gitti.
Ece Erken genç yaşta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşıyor! Ece bu kez mezarlıktan paylaştı...
Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Çok zor dayanıyorum" diyen Erken Sevgililer Günü'nde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mezarına gitti. Ece Erken mezarlığın fotoğrafını paylaştı.
"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından önceki gün sosyal medyada isyan etti, içini döktü!
Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 3 hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.