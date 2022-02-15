Ece Erken genç yaşta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybetmenin acısını yaşıyor! Bu kez mezarlıktan paylaştı...

UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 3 hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.