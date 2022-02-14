Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından isyan etti içini döktü: "Kardeş dediklerin kalleş çıktı"
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından isyan etti, ünlü isim sosyal medyada içini döktü. Yaklaşık üç hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in Instagram'dan peş peşe yayınladığı yazılar dikkat çekti. "Neye yanayım. Hangi birine?" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken, uzun yazısında içine dert olan her şeyi tek tek paylaştı. Eşine seslenen ünlü sunucu; "O gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün." dedi. İşte içini döken Ece Erken'in sözleri...
"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından isyan etti, sosyal medyada içini döktü!
Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 3 hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
"Neye yanayım. Hangi birine?" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken, uzun yazısında içine dert olan her şeyi tek tek paylaştı. Eşine seslenen ünlü sunucu; "O gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün." dedi.