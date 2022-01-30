Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybetti Seren Serengil bakın neler söyledi: "Sizin aşkınız ve yemininiz…"
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybetti, yaşananların ardından Seren Serengil paylaşımı ile dikkat çekti. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası dünyası yıkılan Ece Erken ağlayarak yaşadıklarını anlattı. Ünlü sunucu Ece Erken eşinin 65 bin lira için öldürülmediğini öne sürdü. Ece Erken "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?" diyerek isyan etti. O geceyi anlatan Ece Erken'in, "Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hâlâ inanamıyorum..." sözleri üzerine Seren Serengil bakın neler söyledi...
30.01.2022 11:49
- Son Güncelleme: 30.01.2022 12:00
"SİZİN AŞKINIZ VE YEMİNİNİZ…"
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybetti Seren Serengil bakın neler söyledi...
"ACIMIZ BÜYÜK"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.