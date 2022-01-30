Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybetti Seren Serengil bakın neler söyledi: "Sizin aşkınız ve yemininiz…"

"ACIMIZ BÜYÜK"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.