Ece Çeşmioğlu'nun doğum anıyla gözyaşlarına boğulmuştu... Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile ilk poz geldi ünlülerden yorum yağdı
Ece Çeşmioğlu'nun doğum anıyla gözyaşlarına boğulmuştu... Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile ilk poz geldi ünlülerden baba kıza yorum yağdı. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, Zeynep adını verdikleri ilk bebeklerine geçtiğimiz ay kavuşmuştu. Ölmez, eşini doğumunda da yalnız bırakmamış, sosyal medyada paylaşılan o anların fotoğrafları ise günlerce konuşulmuştu. Babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu Taner Ölmez, Instagram'dan kızı Zeynep'le yatakta uzanırken çekilen bir fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.
BABA KIZDAN İLK POZ!
Ece Çeşmioğlu'nun doğum anıyla gözyaşlarına boğulmuştu... Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile ilk poz geldi, ünlülerden baba kıza yorum yağdı.
TANER ÖLMEZ HEYECANINI PAYLAŞTI
Baba olmanın heyecanını yaşayan Taner Ölmez, hastane önünde yaptığı açıklamada "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur" dedi.
"ÇİTLEMBİK BİR MELEK"
"Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek."