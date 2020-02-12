Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında özel itiraflarda bulundu! “Onunla ilk tanıştığımızda…”
Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı Alpaslan Öztürk çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. Gözlerden uzakta aşk yaşayan çift ikiz çocuklarının ardından üçüncü bebeğinin heyecanını yaşıyorlar. Ebru Şancı, ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk bir magazin programına konuk oldu. Ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…
Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı, ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk bir magazin programına konuk oldu. Üçüncü Bebek heyecanı yaşayan ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Ünlü çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken Ebru Şancı, yeni bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına eski manken Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk konuk oldu. Şu sıralar üçüncü kez bebek heyecanı yaşan ünlü çift özel hayatlarına dair merak edilenleri anlattı. İşte Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün açıklamalarından satır başları…
İki kızımız var çok şükür, erkek olursa güzel olur, kız olursa da müthiş olur. Kız çocukları babaya çok düşkün oluyor erken yaşta baba oldum inanılmaz bir duygu.
Bu bebek planlı bir bebek değildi, sonuç olarak her an olabilecek bir şeydi ama planlı bir şey değildi. Üç aylık oldu bebeğimiz. Ben iki aylığım iki kilo aldım ama yemekten kesmiyorum, ne bulsam yiyorum.
Çocuklarımız için henüz hesap açıp, birikim yapmadık. Onun yerine arsa, ev aldık, ileride zaten onların olacak.