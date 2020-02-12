Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında özel itiraflarda bulundu! “Onunla ilk tanıştığımızda…”

Bu bebek planlı bir bebek değildi, sonuç olarak her an olabilecek bir şeydi ama planlı bir şey değildi. Üç aylık oldu bebeğimiz. Ben iki aylığım iki kilo aldım ama yemekten kesmiyorum, ne bulsam yiyorum.

Çocuklarımız için henüz hesap açıp, birikim yapmadık. Onun yerine arsa, ev aldık, ileride zaten onların olacak.