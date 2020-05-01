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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ölen oğlu Pars için paylaştı! 'Altı mezar üstü bahçe'
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ölen oğlu Pars için paylaştı! 'Altı mezar üstü bahçe'
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek sızlattı. Yaklaşık iki hafta önce, lenfoma tedavisi gördüğü 9 yaşındaki oğullarını kaybeden Ebru Şallı ile Harun Tan, evlatlarını sık sık mezarı başında ziyaret ediyor. Acılı baba Harun Tan'ın, hayatını kaybeden oğlu Pars için duygusal bir mesaj yayınladı. 'Gömdük ne varsa içimize' sözleri ile cümleye başlayan Ebru Şallı'nın eski eşi "Altı mezar üstü bahçe" diyerek bitirdiği paylaşımıyla milyonları ağlattı.
01.05.2020 11:51
- Son Güncelleme: 01.05.2020 12:24
Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe" dedi…
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Harun Tan'ın oğlu Pars hakkında yaptığı bu paylaşım yürek sızlattı.
EBRU ŞALLI İLE HARUN TAN NEDEN BOŞANDI?
Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden Pars ve Beren isminde iki çocukları dünyaya geldi. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kızı Beren ise 16 yaşında…
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kesin boşanma nedenleri bilinmiyor. Ancak 2013 yılında magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Şallı, eşi Tan'ı aldattı. Dedektif sayesinde durumu öğrenen Harun Tan ise Ebru Şallı'dan boşadı.
EBRU ŞALLI – HARUN TAN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.