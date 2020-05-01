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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ölen oğlu Pars için paylaştı! 'Altı mezar üstü bahçe'

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek sızlattı. Yaklaşık iki hafta önce, lenfoma tedavisi gördüğü 9 yaşındaki oğullarını kaybeden Ebru Şallı ile Harun Tan, evlatlarını sık sık mezarı başında ziyaret ediyor. Acılı baba Harun Tan'ın, hayatını kaybeden oğlu Pars için duygusal bir mesaj yayınladı. 'Gömdük ne varsa içimize' sözleri ile cümleye başlayan Ebru Şallı'nın eski eşi "Altı mezar üstü bahçe" diyerek bitirdiği paylaşımıyla milyonları ağlattı.

01.05.2020 11:51 - Son Güncelleme: 01.05.2020 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





