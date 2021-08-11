Ebru Şallı'nın annesine bakın 'anasına bak kızını al' dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...
Ebru Şallı'nın annesine bakın 'anasına bak kızını al' dedirten cinsten! Bugün basında yer alan 'Ebru Şallı'nın acı günü' haberlerinin ardından Şefiye Şallı merak konusu oldu. İddiaya göre Ebru Şallı teyzesini kaybetmiş ve annesinin yanında taziyeleri kabul ediyordu ancak gerçek Şallı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden şallı, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Evladı Pars Tan'ı mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeni ile 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı hayata sımsıkı sarıldı. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Ebru Şallı'nın annesi Şefiye Şallı'yı görenler 'annesinin kızı', 'anasına bak kızını al' şeklinde yorumlar yaparak anne - kıza özgü dolu sözler yağdırdı.
11.08.2021 14:15
- Son Güncelleme: 14.08.2021 16:05