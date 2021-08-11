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Haberler Magazin Ebru Şallı'nın annesine bakın 'anasına bak kızını al' dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

Ebru Şallı'nın annesine bakın 'anasına bak kızını al' dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

Ebru Şallı'nın annesine bakın 'anasına bak kızını al' dedirten cinsten! Bugün basında yer alan 'Ebru Şallı'nın acı günü' haberlerinin ardından Şefiye Şallı merak konusu oldu. İddiaya göre Ebru Şallı teyzesini kaybetmiş ve annesinin yanında taziyeleri kabul ediyordu ancak gerçek Şallı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden şallı, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Evladı Pars Tan'ı mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeni ile 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı hayata sımsıkı sarıldı. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Ebru Şallı'nın annesi Şefiye Şallı'yı görenler 'annesinin kızı', 'anasına bak kızını al' şeklinde yorumlar yaparak anne - kıza özgü dolu sözler yağdırdı.

11.08.2021 14:15 - Son Güncelleme: 14.08.2021 16:05
Ebru Şallı’nın annesine bakın ’anasına bak kızını al’ dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

Ebru Şallı'nın annesine bakın 'anasına bak kızını al' dedirten cinsten! Yaz başından bu yana Bodrum'da iş insanı eşi Uğur Akkuş ile tatil yapan Ebru Şallı'nın aldığı acı haberle sarsıldığı iddia edildi.

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Ebru Şallı’nın annesine bakın ’anasına bak kızını al’ dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

Teyzesini kaybettiği ve annesi Şefiye Şallı'ya destek olmak için yanına koştuğu iddia edilen Ebru Şallı, Instagram hesabından gerçeği açıkladı.

Ebru Şallı’nın annesine bakın ’anasına bak kızını al’ dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

Teyzesi ile çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulunan Ebru Şallı'nın annesi merak konusu oldu.

Ebru Şallı’nın annesine bakın ’anasına bak kızını al’ dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

İşte başta Ebru Şallı'nın annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

Ebru Şallı’nın annesine bakın ’anasına bak kızını al’ dedirten cinsten! İşte güzelliği ile hayran bırakan Ebru Şallı annesi Şefiye...

EZGİ EYÜBOĞLU VE ANNESİ OYA EYÜBOĞLU

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