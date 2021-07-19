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Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi sonra derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu

Ebru Şallı'dan cesur paylaşımlar! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ebru Şallı, Instagram hesabında art arda yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan eski manken Ebru Şallı, ilk olarak bikinisi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Şallı, daha sonra ise ayna karşısında verdiği derin dekolteli spor pozunu yayınladı. Peş peşe paylaşımda bulunan Şallı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Şallı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...

19.07.2021 17:54 - Son Güncelleme: 19.07.2021 17:54
Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi sonra derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu

2019 senesinde Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı, Instagram sayfasından tatil pozları paylaşmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi sonra derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu

Şu sıralar Bodrum'da denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü isim, bikinisi ile verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi son2019 senesinde Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı, Instagram sayfasından tatil pozları paylaşmaya devam ediyor.a derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu

Bikinili paylaşımı ile sosyal medyaya bomba gibi düşen Şallı, daha sonra spor salonundan yayınladığı fotoğrafla da adından söz ettirdi.

Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi sonra derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu

Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Şallı, spor tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Şallı'nın art arda yaptığı iddialı paylaşımları, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi sonra derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu

Sporunu aksatmayan ve beslenmesine dikkat eden ünlü ismin düzgün fiziği de takipçilerinden tam not aldı.