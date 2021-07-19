Ebru Şallı’dan cesur paylaşımlar! Önce bikinisi ile boy gösterdi sonra derin dekolteli spor pozunu yayınladı herkes onu konuştu
Ebru Şallı'dan cesur paylaşımlar! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ebru Şallı, Instagram hesabında art arda yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan eski manken Ebru Şallı, ilk olarak bikinisi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Şallı, daha sonra ise ayna karşısında verdiği derin dekolteli spor pozunu yayınladı. Peş peşe paylaşımda bulunan Şallı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Şallı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
19.07.2021 17:54
- Son Güncelleme: 19.07.2021 17:54
2019 senesinde Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı, Instagram sayfasından tatil pozları paylaşmaya devam ediyor.