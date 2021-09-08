Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan 44 yaşındaki Şallı'ya bakın!
Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan 44 yaşındaki Ebru Şallı Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay YouTube kanalında birbiri ardına sıraladığı itirafları ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, ev haliyle takipçilerinden tam puan aldı.
08.09.2021 16:42
- Son Güncelleme: 08.09.2021 16:45
Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan eski modele bakın!