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Haberler Magazin Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan 44 yaşındaki Şallı'ya bakın!

Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan 44 yaşındaki Şallı'ya bakın!

Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan 44 yaşındaki Ebru Şallı Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay YouTube kanalında birbiri ardına sıraladığı itirafları ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, ev haliyle takipçilerinden tam puan aldı.

08.09.2021 16:42 - Son Güncelleme: 08.09.2021 16:45
Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş’la evli olan 44 yaşındaki Şallı’ya bakın!

Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş'la evli olan eski modele bakın!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş’la evli olan 44 yaşındaki Şallı’ya bakın!

44 yaşındaki Ebru Şallı Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş’la evli olan 44 yaşındaki Şallı’ya bakın!

Son olarak ev halini paylaşn Ebru Şallı'nın doğallığına takipçielrinden övgü yağdı. Fit görünümü ile her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şallı, sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınıyor.

Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş’la evli olan 44 yaşındaki Şallı’ya bakın!

"YİYORUM AMA KİLO ALMIYORUM"

Youtube kanalında yaptığı yayında, önüne koyduğu altı kavanoz tatlının hepsini yiyen eski manken, "Herkes bana '40-45' kilo diyor, öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Ebru Şallı gecelikle ayna karşısına geçti paylaştığı poz sosyal medyayı salladı! Uğur Akkuş’la evli olan 44 yaşındaki Şallı’ya bakın!

Youtube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Şallı'nın samimi açıklamaları şöyle:
- Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim.

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