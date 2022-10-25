Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan gördüğü şiddeti neden sakladı? Vukuatı ortaya çıktı meğer daha önce de 'kavga' nedeniyle cezaevine girmiş...
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan gördüğü şiddeti neden sakladı? Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Şallı cephesinden yalanlama gelirken, görgü tanığı olayla ilgili her detayı tek tek anlattı. Yaşananların ardından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan gördüğü şiddeti neden sakladığı merak konusu olurken ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan gördüğü şiddeti neden sakladı? Vukuatı ortaya çıktı meğer daha önce de 'kavga' nedeniyle cezaevine girmiş...
2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Ebru Şallı, Akkuş soyadını silmesiyle dikakt çekmişti.
ÖNCE SOY İSİM SİLİNDİ
Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.
ARDINDAN YÜZÜK ÇIKTI
Boşanma haberlerinin ardından çekimden paylaşımlar yapan Ebru Şallı'nın yüzüğünü çıkardığı görüldü.