Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’tan gördüğü şiddeti neden sakladı? Vukuatı ortaya çıktı meğer daha önce de ’kavga’ nedeniyle cezaevine girmiş...

ÖNCE SOY İSİM SİLİNDİ

Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.