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Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

Ebru Şallı Instagram paylaşımları ile sosyal medya gündeminde... Son olarak siyah mayokinili pozları ile magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, önceki gün, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" notuyla kendisini sert bir şekilde eleştirenlere yanıt vermişti. Şallı, bu kez de eşi ile çekildiği fotoğrafı ile adından söz ettirdi. Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeni ile kaybeden Ebru Şallı'nın beyaz mayokinili pozuna Photoshop uyguladığı iddia edildi.

09.08.2020 11:25 - Son Güncelleme: 09.08.2020 11:44
Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

Ebru Şallı'nın Instagram pozu sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz günlerde mayokinili fotoğrafları ile sosyal medyada eleştirilen Ebru Şallı'dan eşi ile yeni pozlar geldi. Şallı'nın 'Aşk' paylaşımına Photoshop uyguladığı iddia edildi.

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Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

Bu fotoğrafta Photoshop olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları, 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

Oğlunun ölümünün ardından eşi Uğur Akkuş ile tatile çıkan Ebru Şallı'dan fotoğraflar gelmeye başladı. Instagram'da 3 ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafları paylaşan Ebru Şallı'ya destek mesajları kadar çirkin yorumlar da yapıldı.

Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

Oğlu Pars'ın ölümünün ardından paylaştığı ve görüntülendiği fotoğraflar ile sosyal medyada tepki çeken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen olumsuz eleştirilere, "Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum." şeklinde yanıt vermişti.

Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

"ÇOCUĞUMUN YASINI TUTMA ŞEKLİMİN HESABINI KİMSEYE VERMEYECEĞİM"

Acılı anne, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü. Ebru Şallı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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