Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'
Ebru Şallı Instagram paylaşımları ile sosyal medya gündeminde... Son olarak siyah mayokinili pozları ile magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, önceki gün, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" notuyla kendisini sert bir şekilde eleştirenlere yanıt vermişti. Şallı, bu kez de eşi ile çekildiği fotoğrafı ile adından söz ettirdi. Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeni ile kaybeden Ebru Şallı'nın beyaz mayokinili pozuna Photoshop uyguladığı iddia edildi.
Oğlu Pars'ın ölümünün ardından paylaştığı ve görüntülendiği fotoğraflar ile sosyal medyada tepki çeken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen olumsuz eleştirilere, "Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum." şeklinde yanıt vermişti.