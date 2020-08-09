Ebru Şallı beyaz mayokinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Photoshop'un çimleri pürüzsüzleştirmiş'

Oğlu Pars'ın ölümünün ardından paylaştığı ve görüntülendiği fotoğraflar ile sosyal medyada tepki çeken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen olumsuz eleştirilere, "Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum." şeklinde yanıt vermişti.