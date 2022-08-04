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Haberler Magazin Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar desenli mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzdan paylaşımlar yapan Ebru kısa sürede gündem oldu. Eski manken Ebru'nun, eşi ile tatili tam gaz devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Şallı, Instagram'daki mayolu karelerine bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Beverly Hills'teki evinin havuzundan fotoğraf paylaşan Şallı, giydiği leopar desenli mayoyla, "Bu nasıl bir fit'lik böyle" dedirtti. İşte Ebru Şallı'nın evinden paylaştığı o kareler...

04.08.2022 12:17 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:17
Ebru Şallı Amerika’daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar desenli mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzdan paylaşım yapan Ebru Şallı Instagram'daki o pozlarla kısa sürede gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı Amerika’daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

Geçtiğimiz günlerde yataktan paylaştığı bu kare ile güzelliğini konuşturmuştu Ebru...

Ebru Şallı Amerika’daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

Uğur Akkuş ile Amerika'daki evlerinde tatilde olan Ebru Şallı Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ebru Şallı Amerika’daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

HEP FİT

Önceki gün Beverly Hills'teki evinin havuzundan fotoğraf paylaşan Şallı, giydiği eopar desenli mayoyla, fit vücudunu gözler önüne serdi.

Ebru Şallı Amerika’daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...

EBRU ŞALLI KAÇ YAŞINDA?

İstanbul doğumlu Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 yılında dünyaya geldi.

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