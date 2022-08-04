Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzda...
Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar desenli mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzdan paylaşımlar yapan Ebru kısa sürede gündem oldu. Eski manken Ebru'nun, eşi ile tatili tam gaz devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Şallı, Instagram'daki mayolu karelerine bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Beverly Hills'teki evinin havuzundan fotoğraf paylaşan Şallı, giydiği leopar desenli mayoyla, "Bu nasıl bir fit'lik böyle" dedirtti. İşte Ebru Şallı'nın evinden paylaştığı o kareler...
04.08.2022 12:17 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:17
Ebru Şallı Amerika'daki evinden peş peşe paylaştı leopar desenli mayolu kareleri olay! Yatak pozuyla ortalığı yıkıp geçmişti şimdi de havuzdan paylaşım yapan Ebru Şallı Instagram'daki o pozlarla kısa sürede gündem oldu.
Uğur Akkuş ile Amerika'daki evlerinde tatilde olan Ebru Şallı Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.