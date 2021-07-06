Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?
Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Ebru Şahin önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şahin, aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik iddialarına da yanıt verdi.
06.07.2021 12:16
- Son Güncelleme: 06.07.2021 12:16
"BİRLİKTE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ"
Öte yandan uzun süredir aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin ikilisi, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmişti. Birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Ebru Şahin "Güzel bir tatil yaptık. Şimdi yeni bir projem var, Cedi'de olimpiyatlara hazırlanıyor." demişti.