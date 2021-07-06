Vav TV İzle

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Ebru Şahin önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şahin, aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik iddialarına da yanıt verdi.

06.07.2021 12:16 - Son Güncelleme: 06.07.2021 12:16
Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?

CEDİ VE EBRU EVLENİYOR MU?

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Hercai final bölümünün ardından tatile çıkan Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Alaçatı'da objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, sadece bir iki günlüğüne geldiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?

Güzel oyuncu, "Yeni proje için çekimlere başladık eğitim aşamasındayız. At binmek kılıç kullanma ok atma gibi eğitimler alıyoruz. Çok yoğun ve zorlu ama keyif alarak yapıyoruz. Hocalarımız da çok iyi." ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ı soran muhabirlere Şahin, "Şu an Kanada'da, milli takımın ile beraber. Her şey çok güzel gidiyor." cevabını verdi.

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?

Yaz sonu evlenecekleri iddiasının sorulması üzerine oyuncu, "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek güldü.

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evleniyor mu?

"BİRLİKTE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ"
Öte yandan uzun süredir aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin ikilisi, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmişti. Birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Ebru Şahin "Güzel bir tatil yaptık. Şimdi yeni bir projem var, Cedi'de olimpiyatlara hazırlanıyor." demişti.