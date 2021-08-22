Ebru Şahin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan'a hayran kaldı: 'Aşırı aşık oldum desem'
Ebru Şahin, Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan'a hayran kaldı. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli, yeni sezonda Destan dizisi ile anlaşma yaptı. Edip Tepeli ile Destan dizisinde başrol oynayacak olan güzel oyuncu Ebru Şahin, Tepeli ailesiyle tanıştı. Şahin, minik Müjgan ile olan fotoğrafını, ''Aşırı aşık oldum desem'' notuyla paylaştı, Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızını görenler mest oldu.
22.08.2021 17:09
- Son Güncelleme: 22.08.2021 17:13