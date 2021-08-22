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Haberler Magazin Ebru Şahin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan'a hayran kaldı: 'Aşırı aşık oldum desem'

Ebru Şahin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan'a hayran kaldı: 'Aşırı aşık oldum desem'

Ebru Şahin, Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan'a hayran kaldı. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli, yeni sezonda Destan dizisi ile anlaşma yaptı. Edip Tepeli ile Destan dizisinde başrol oynayacak olan güzel oyuncu Ebru Şahin, Tepeli ailesiyle tanıştı. Şahin, minik Müjgan ile olan fotoğrafını, ''Aşırı aşık oldum desem'' notuyla paylaştı, Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızını görenler mest oldu.

22.08.2021 17:09 - Son Güncelleme: 22.08.2021 17:13
Ebru Şahin Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızı Müjgan’a hayran kaldı: ’Aşırı aşık oldum desem’

'AŞIRI AŞIK OLDUM DESEM'

Ebru Şahin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan'a hayran kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızı Müjgan’a hayran kaldı: ’Aşırı aşık oldum desem’

Akkız karakterinin hikayesi olarak ortaya çıkan Destan isimli dizide birlikte rol alacak olan Edip Tepeli ile Ebru Şahin ikilisi sosyal medya gündeminde.

Ebru Şahin Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızı Müjgan’a hayran kaldı: ’Aşırı aşık oldum desem’

Edip Tepeli ile Destan dizisinde başrol oynayacak olan Ebru Şahin, Tepeli ailesiyle tanıştı. Tepeli'nin kızı Müjgan ve eşi Ayşecan Tatari ile Ebru Şahin bir araya geldi. Şahin minik Müjgan ile olan fotoğrafına ''Aşırı aşık oldum desem'' notunu düştü.

Ebru Şahin Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızı Müjgan’a hayran kaldı: ’Aşırı aşık oldum desem’

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Ebru Şahin Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızı Müjgan’a hayran kaldı: ’Aşırı aşık oldum desem’

AYŞECAN TATARİ İLE EDİP TEPELİ'NİN KIZI

Müjgan Tepeli

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