Ebru Şahin Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızı Müjgan’a hayran kaldı: ’Aşırı aşık oldum desem’

Edip Tepeli ile Destan dizisinde başrol oynayacak olan Ebru Şahin, Tepeli ailesiyle tanıştı. Tepeli'nin kızı Müjgan ve eşi Ayşecan Tatari ile Ebru Şahin bir araya geldi. Şahin minik Müjgan ile olan fotoğrafına ''Aşırı aşık oldum desem'' notunu düştü.