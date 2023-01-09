Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: "İç çamaşırsız mı o?"
Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu. 39 yaşındaki Ebru Polat'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Avukatlığa geri dönen Ebru Polat magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat'ın yataktan paylaştığı videoyu görenler, "İç çamaşırsız mı o?" yorumları yaptı. İşte o anlar...
09.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 09.01.2023 11:46
"İÇ ÇAMAŞIRSIZ MI O?"
Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medyada, "İç çamaşırsız mı o?" yorumları aldı başını gitti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.