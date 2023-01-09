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Haberler Magazin Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: "İç çamaşırsız mı o?"

Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: "İç çamaşırsız mı o?"

Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu. 39 yaşındaki Ebru Polat'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Avukatlığa geri dönen Ebru Polat magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat'ın yataktan paylaştığı videoyu görenler, "İç çamaşırsız mı o?" yorumları yaptı. İşte o anlar...

09.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 09.01.2023 11:46
Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

"İÇ ÇAMAŞIRSIZ MI O?"

Ebru Polat'ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medyada, "İç çamaşırsız mı o?" yorumları aldı başını gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ebru Polat yatak odasından paylaştı | VİDEO

Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Yatakta beyaz derin yakalı atletiyle paylaşım yapan Polat'ın sutyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığını söyleyen ünlü şarkıcının kendi adıyla kurduğu güzellik merkezinden de oldukça iyi bir gelir elde ettiği ve aynı zamanda avukatlığa da geri döndüğü biliniyor.

Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?
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