Ebru Polat’ı çıldırtan olay yorum! ’Evli bir ünlüden hamileyim’ itirafının ardından ’ormanda grup seks yaptık’ mesajı...

Ebru Polat önce gelen sorulara yanıt verdi. Şarkıcıya gelen soruların arasındaki bir itirafı da ifşa etti. Polat'a bir takipçisi "Ormanda grup seks yaptık" itirafında bulundu. Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.