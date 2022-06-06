Ebru Polat'ı çıldırtan olay yorum! 'Evli bir ünlüden hamileyim' itirafının ardından 'ormanda grup seks yaptık' mesajı...
Ebru Polat'ı çıldırtan olay yorum! 'Evli bir ünlüden hamileyim' itirafının ardından 'ormanda grup seks yaptık' mesajı Ebru'nun tepesini attırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve soru-cevap etkinliği ile takipçilerinden gelen itirafları paylaşan Ebru Polat'ın Instagram paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.
OLAY İTİRAFLAR!
Ebru Polat'ı çıldırtan olay yorum! 'Evli bir ünlüden hamileyim' itirafının ardından 'ormanda grup seks yaptık' mesajı...
Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat şu sıralarn sık sık ya takipçilerinin sorularını yanıtlıyor ya da onlardan gelen +18 itirafları paylaşarak gündem oluyor.
Ebru Polat önce gelen sorulara yanıt verdi. Şarkıcıya gelen soruların arasındaki bir itirafı da ifşa etti. Polat'a bir takipçisi "Ormanda grup seks yaptık" itirafında bulundu. Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.
Takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaşan Polat, geçtiğimiz günlerde de kendisine gelen, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" itirafı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.