Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Polat'ın bitişiğindeki odadan gelen sesler ünlü şarkıcıyı rahatsız etti. Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.

02.12.2019 13:26 - Son Güncelleme: 02.12.2019 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





