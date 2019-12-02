Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Polat'ın bitişiğindeki odadan gelen sesler ünlü şarkıcıyı rahatsız etti. Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.
''Yattığım yatak sallanıyor'':
Otelde yan odadan gelen seslerden rahatsız olan Ebru Polat "Bam bam bam bam bam... Yattığım yatak sallanıyor şu an. Halbuki bilmiyorlar yan odalarında ben varım; çok ayıp... Aynen bu kavga değil; otel de hiç umursamıyor. Yerimde duramıyorum.Bozacağım işlerini!" yorumuyla olay oldu.
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ebru Polat... Önce 'Kadir İnanır benim öz amcam olabilir' açıklaması ardından yayınladığı dans videosu derken Ebru Polat tüm dikkatleri üzerine çekti.