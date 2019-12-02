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Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Polat'ın bitişiğindeki odadan gelen sesler ünlü şarkıcıyı rahatsız etti. Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.

02.12.2019 13:26 - Son Güncelleme: 02.12.2019 13:26
Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasının bitişiğindeki seslerden rahatsız olunca sosyal medyadan paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

''Yattığım yatak sallanıyor'':

Otelde yan odadan gelen seslerden rahatsız olan Ebru Polat "Bam bam bam bam bam... Yattığım yatak sallanıyor şu an. Halbuki bilmiyorlar yan odalarında ben varım; çok ayıp... Aynen bu kavga değil; otel de hiç umursamıyor. Yerimde duramıyorum.Bozacağım işlerini!" yorumuyla olay oldu.

Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Konser görüntüsünden video paylaşan Ebru Polat, şu ifadeleri kullandı; ''İzmir bizden sorulur... Hemşerilerim hiç yalnız bırakır mı beni yahu... Her ay geldiğimizde böyleyiz''

Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

İzmir'e konser için giden Polat kaldığı otelden ise memnun kaldığını daha sonraki paylaşımlarında ifade etti.

Ebru Polat otel odasında... Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ebru Polat... Önce 'Kadir İnanır benim öz amcam olabilir' açıklaması ardından yayınladığı dans videosu derken Ebru Polat tüm dikkatleri üzerine çekti.

'KADİR İNANIR BENİM ÖZ AMCAM OLABİLİR'

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