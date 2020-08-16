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Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!

Şarkıcı Ebru Polat Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devame diyor. Son olarak mayokinili fotoğraf paylaşan ve, "Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu paylaşan Ebru Polat, bu kez de annesi ile paylaşımda bulundu. Annesiyle birlikte kahvaltıya giderken aracın içinde video çeken Ebru Polat'ın paylaşımını görenler kahkahaya boğuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ebru Polat ve annesi için, 'Anasına bak kızını al' yorumunda bulundu. İşte mayokinili pozlarıyla, 'Hiç giymeseydin' dedirten Ebru Polat ve kızını görünce mutluluktan dans eden annesi...

16.08.2020 16:14 - Son Güncelleme: 16.08.2020 16:24
Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu. Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen oldu. Yeni mesleğini duyuran şarkıcı, ünlü isimleri hedef alarak, "Artık estetisyenim. Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek ünlü isimlere tepki göstermişti.

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Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!

Tatil paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyen Ebru Polat, mayokinili pozuyla sosyal medyada 'Hiç giymeseydin' şeklinde yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!

Fotoğrafına,"Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu düşen Polat'ın paylaşımı bazı takipçileri tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!

İmaj ve iş hayatında değişikliğe giden Ebru Polat, annesinin yanına gitti. Annesiyle birlikte kahvaltıya giderken aracın içinde video çeken Ebru Polat'ın paylaşımını görenler kahkahaya boğuldu. Nedeni ise Ebru Polat'ın annesinin arabanın içerisinde göbeğini dans ettirmeye çalışmasıydı... İşte Ebru Polat başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

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