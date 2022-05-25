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Haberler Magazin Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf' Sevgilimle AVM'nin emzirme odasında...' Görenler inanamadı

Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf' Sevgilimle AVM'nin emzirme odasında...' Görenler inanamadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla olay oldu. Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, psikolog Esra Ezmeci'yi özenince skandalın alası patladı. Yaptığı paylaşım önce sosyal medyada ardından da magazin gündeminde geniş yankı buldu.

25.05.2022 13:28 - Son Güncelleme: 25.05.2022 13:28
Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf’ Sevgilimle AVM’nin emzirme odasında...’ Görenler inanamadı

Yaptıkları, paylaşımları ve söyledikleri ile sık sık magazin basınında yer alan şarkıcı Ebru Polat bu kez itiraflar ile konuşuldu. Hadi bana itiraf edin diyerek takipçilerine soru soran Polat'a gelen yorumlar ise şok etti.

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Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf’ Sevgilimle AVM’nin emzirme odasında...’ Görenler inanamadı

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Ebru Polat, paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf’ Sevgilimle AVM’nin emzirme odasında...’ Görenler inanamadı

"Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" etkinliği başlatan Polat gelen itiraflar karşısında şoke oldu.

Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf’ Sevgilimle AVM’nin emzirme odasında...’ Görenler inanamadı

Instagram hesabının hikaye kısmından gizli itiraf isteyen Polat, takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaştı.

Ebru Polat bu paylaşımla ağızları açık bıraktı! Akıllara zarar itiraf’ Sevgilimle AVM’nin emzirme odasında...’ Görenler inanamadı

Ebru Polat bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" dedi.

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