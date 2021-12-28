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Haberler Magazin Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! 'Hiç benzemiyorsunuz' yorumları havada uçuştu

Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! 'Hiç benzemiyorsunuz' yorumları havada uçuştu

Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Ebru Polat sık sık hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat bu kez annesi ile adından söz ettirdi. Ebru Polat'ın Instagram paylaşımını görenler, 'Annesine hiç benzemiyor' yorumları yaptı.

28.12.2021 15:27 - Son Güncelleme: 28.12.2021 15:50
Ebru Polat annesini ’kendini reklam yıldızı sanıyor’ notuyla paylaştı görenler şaşırdı! ’Hiç benzemiyorsunuz’ yorumları havada uçuştu

Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! Sosyal medyada, 'Hiç benzemiyorsunuz' yorumları havada uçuştu...

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Ebru Polat annesini ’kendini reklam yıldızı sanıyor’ notuyla paylaştı görenler şaşırdı! ’Hiç benzemiyorsunuz’ yorumları havada uçuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ebru Polat Instagram'dan annesinin bir karesini yayınlandı.

Ebru Polat annesini ’kendini reklam yıldızı sanıyor’ notuyla paylaştı görenler şaşırdı! ’Hiç benzemiyorsunuz’ yorumları havada uçuştu

Gün içinde yaptıklarını takipçileriyle paylaşan Polat, annesini hesabında paylaşınca olay oldu. Polat'ın annesine benzemiyor olması takipçilerinin gündeminde yer aldı.

Ebru Polat annesini ’kendini reklam yıldızı sanıyor’ notuyla paylaştı görenler şaşırdı! ’Hiç benzemiyorsunuz’ yorumları havada uçuştu

İşte başta Ebru Polat'ın annesi olmak üzere sizler için derlediğiimz ünlülerin anneleri...

Ebru Polat annesini ’kendini reklam yıldızı sanıyor’ notuyla paylaştı görenler şaşırdı! ’Hiç benzemiyorsunuz’ yorumları havada uçuştu

Arzum Onan

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