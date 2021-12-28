Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! 'Hiç benzemiyorsunuz' yorumları havada uçuştu
Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Ebru Polat sık sık hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat bu kez annesi ile adından söz ettirdi. Ebru Polat'ın Instagram paylaşımını görenler, 'Annesine hiç benzemiyor' yorumları yaptı.
28.12.2021 15:27
- Son Güncelleme: 28.12.2021 15:50
Ebru Polat annesini 'kendini reklam yıldızı sanıyor' notuyla paylaştı görenler şaşırdı! Sosyal medyada, 'Hiç benzemiyorsunuz' yorumları havada uçuştu...
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ebru Polat Instagram'dan annesinin bir karesini yayınlandı.