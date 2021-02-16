Ebru Has'ın son halini gören Şef Somer Sivrioğlu gözlerine inanamadı! 'Güzelmiş bu kim?'
Masterchef 2020'de çıkardığı başarılı yemeklerle adından söz ettiriyordu Ebru Has... Sert duruşu ve sıklıkla girdiği polemiklerle adından söz ettiren Ebru Has, şimdilerde bambaşka biri oldu. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Has'ın son halini görenler eski yarışmacıyı yorum yağmuruna tutarken, Şef Somer Sivrioğlu da yaşadığı şaşkınlığı, 'Güzelmiş bu kim?' yorumuyla paylaştı. İşte Ebru Has'ın son hali...
16.02.2021 14:29
- Son Güncelleme: 16.02.2021 14:48
'GÜZELMİŞ BU KİM?'
Ebru Has'ın son halini gören Şef Somer Sivrioğlu gözlerine inanamadı! Masterchef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Ebru Has Instagram paylaşımlarıyla herkesi şoke etti. İşte Ebru Has'ın değişimi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...