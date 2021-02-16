Ebru Has'ın son halini gören Şef Somer Sivrioğlu gözlerine inanamadı! 'Güzelmiş bu kim?'

Masterchef 2020'de çıkardığı başarılı yemeklerle adından söz ettiriyordu Ebru Has... Sert duruşu ve sıklıkla girdiği polemiklerle adından söz ettiren Ebru Has, şimdilerde bambaşka biri oldu. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Has'ın son halini görenler eski yarışmacıyı yorum yağmuruna tutarken, Şef Somer Sivrioğlu da yaşadığı şaşkınlığı, 'Güzelmiş bu kim?' yorumuyla paylaştı. İşte Ebru Has'ın son hali...

16.02.2021 14:29 - Son Güncelleme: 16.02.2021 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





