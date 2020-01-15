Ebru Gündeş'ten şok karar! Kızı Alara ile 25 milyonluk ikiz yalısından taşınıp bakın nereye gidiyor
Ebru Gündeş, 9 yaşındaki kızı Alara'yı da alıp 180 derece Boğaz manzaralı yalısından taşınmaya karar verdi. Ebru Gündeş'in bu kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş rotayı yine İstanbul'da bir semte çevirdi. Görenlerin kıskandığı yalıdan ayrılıp başka bir eve geçmeyi tercih eden Ebru Gündeş'in kararı herkesi şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan yalısı ve diğer ünlü isimlerin evleri...
Ebru Gündeş, Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınıyor. 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, kararıyla şaşırttı. İddiaya göre, yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş rotayı Kemerburgaz'a çevirdi. İşte Ebru Gündeş'in ikiz yalısı ve diğer ünlü isimlerin evleri...