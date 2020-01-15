Ebru Gündeş'ten şok karar! Kızı Alara ile 25 milyonluk ikiz yalısından taşınıp bakın nereye gidiyor

Ebru Gündeş, 9 yaşındaki kızı Alara'yı da alıp 180 derece Boğaz manzaralı yalısından taşınmaya karar verdi. Ebru Gündeş'in bu kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş rotayı yine İstanbul'da bir semte çevirdi. Görenlerin kıskandığı yalıdan ayrılıp başka bir eve geçmeyi tercih eden Ebru Gündeş'in kararı herkesi şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan yalısı ve diğer ünlü isimlerin evleri...

15.01.2020 13:57 - Son Güncelleme: 15.01.2020 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





