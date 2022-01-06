Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin kopyası! Görenler "Ebru kendisini doğurmuş" dedi herkes şaştı kaldı
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin kopyası! Görenler, "Ebru kendisini doğurmuş" dedi herkes şaştı kaldı. Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, son dönemlerde aşk hayatıyla gündeme geliyor. Boşanmanın ardından ilk kez adı aşk iddialarına karışan Ebru Gündeş, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin aynısı. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.
06.01.2022 11:24
- Son Güncelleme: 06.01.2022 11:27
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara annesinin kopyası! Görenler "Ebru kendisini doğurmuş" dedi, herkes şaştı kaldı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 10 yaşındaki kızı Alara tıpkı annesinin küçüklüğüne benzetildi. Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü Alara merak konusu oldu.
Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.