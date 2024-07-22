Ebru Gündeş'in kızı Alara 12 yaşına bastı! Gözlerden uzak büyütmüştü gören herkes aynı şeyi söylüyor: 'Annesi ikizini doğurmuş'

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özellikle 2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde sonuçlanan evliliğinin ardından kızı Alara'yı da medyanın ilgi odağından uzak büyütmek için elinden geleni yaptı. Nadir de olsa objektiflere yansıyan Alara'nın fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak, Gündeş'in yakın çevresinin paylaştığı fotoğraflarda iyice büyüdüğü gözlemlenen Alara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Özel hayatıyla merak konusu olan ünlü şarkıcının, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'ya olan ilgisi de her geçen gün artıyor. 11 yaşına basan Alara, şimdiye kadar annesi tarafından magazin dünyasının ışıltısından uzak tutuldu. Ancak Ebru Gündeş'in tüm çabasına rağmen, minik Alara geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandı. Fotoğraflarda dikkat çeken detay ise Alara'nın annesine olan inanılmaz benzerliği oldu.
Yılların eskitemediği güçlü sesi ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla Ebru Gündeş, albümleriyle bir kez daha müzik dünyasını salladı.
2010-2021 yılları arasında Reza Zarrab ile evli kalan Ebru Gündeş sık sık magazin manşetlerinde yer bulmuştu. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti.