Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği kardeşi ortaya çıktı herkes şaşkın! Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler: "Kardeşler mi gerçekten?"
Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği kardeşi ortaya çıktı herkes şaşkına döndü! Ebru Gündeş'in annesinin ölümünün ardından ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Yıllardır şeker, tansiyon, kolesterol ile mücadele eden Müjgan Ayvazoğlugil koronavirüs nedeni ile hayata veda etti. Acı haberin ardından sosyal medya kullanıcıları Ebru Gündeş'in kardeşini gündeme getirdi. Kimileri Aslıhan Gündeş Akça'yı bilirken kimileri ise "Kardeşler mi gerçekten?" yorumları yaptı.
"KARDEŞLER Mİ GERÇEKTEN?"
Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği kardeşi ortaya çıktı herkes şaşkın! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler, "Kardeşler mi gerçekten?" yorumları yapmadan geçmedi.
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil'den önceki gün acı haber geldi. Ebru Gündeş'in annesinin vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.
Cenaze 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Site yönetimi tararfından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."
Yıllardır şeker, tansiyon, kolesterol ile mücadele eden Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu bilgisi verildi.
Acı haberin ardından Gündeş hayranları ünlü şarkıcının özel hayatını araştırdı. Ebru Gündeş'in kardeşi Aslıhan'ı gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise Aslıhan Gündeş Akça'yı görünce çok şaşırdı.