Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru'yu bırakıp Şeyma'ya gitmiş...
Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yapan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Seren Serengil'in iddiasına göre Ebru Gündeş'le ismi anılan Iraklı Rassan Khoshnaw Gündeş'i bıraktı ve Şeyma Subaşı'na gitti. İşte bomba iddianın detayları...
EBRU'YU BIRAKIP ŞEYMA'YA GİTMİŞ...
Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia!
Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında ilginç iddiaları gündeme getirdi. Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.
Seren Serengil'in iddiası bununla da kalmadı. İddiaya göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti. Seren Serengil açıklamasında şunları söyledi:
Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, son yayınladığı fotoğrafla alay konusu oldu.