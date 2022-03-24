Ebru Gündeş’in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru’yu bırakıp Şeyma’ya gitmiş...

"Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."