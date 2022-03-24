Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru'yu bırakıp Şeyma'ya gitmiş...

Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru'yu bırakıp Şeyma'ya gitmiş...

Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yapan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Seren Serengil'in iddiasına göre Ebru Gündeş'le ismi anılan Iraklı Rassan Khoshnaw Gündeş'i bıraktı ve Şeyma Subaşı'na gitti. İşte bomba iddianın detayları...

24.03.2022 14:42 - Son Güncelleme: 24.03.2022 15:06
Ebru Gündeş’in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru’yu bırakıp Şeyma’ya gitmiş...

EBRU'YU BIRAKIP ŞEYMA'YA GİTMİŞ...

Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru’yu bırakıp Şeyma’ya gitmiş...

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında ilginç iddiaları gündeme getirdi. Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.

Ebru Gündeş’in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru’yu bırakıp Şeyma’ya gitmiş...

Seren Serengil'in iddiası bununla da kalmadı. İddiaya göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti. Seren Serengil açıklamasında şunları söyledi:

Ebru Gündeş’in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru’yu bırakıp Şeyma’ya gitmiş...

"Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."

Ebru Gündeş’in kendisinden yaşça küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Ebru’yu bırakıp Şeyma’ya gitmiş...

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, son yayınladığı fotoğrafla alay konusu oldu.

SON DAKİKA