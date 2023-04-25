Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: "Koca kız olmuş"

Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.