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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: "Koca kız olmuş"

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: "Koca kız olmuş"

Ebru Gündeş'in kızı Alara sosyal medya gündeminde. Alara'nın son halini görenler şaşıp kalmadan edemiyor. Ebru Gündeş'in kızı Alara 11 yaşında koca kız oldu. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" , "Ebru Gündeş'in kopyası" , "Annesinin ikizi gibi" yorumlara neden oldu. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan ve velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...

25.04.2023 12:59 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:59
Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: Koca kız olmuş

Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son halini görenler şaşmadan edemiyor.

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: Koca kız olmuş

2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti.

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: Koca kız olmuş

Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: Koca kız olmuş

Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: Koca kız olmuş

Yaşananların ardından Ebru Gündeş'ın kızı Alara sosyal medyada merak konusu oldu.

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