Ebru Gündeş’in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın’ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemde.

47 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı.