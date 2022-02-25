Ebru Gündeş'in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...
Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok! 47 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemden düşmüyor. Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü.
25.02.2022 15:16 - Son Güncelleme: 25.02.2022 15:22
Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemde.
47 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı.
İşte Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...