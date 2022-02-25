Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Gündeş'in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Ebru Gündeş'in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok! 47 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemden düşmüyor. Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü.

25.02.2022 15:16 - Son Güncelleme: 25.02.2022 15:22
Ebru Gündeş’in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın’ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Ebru Gündeş'in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın’ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemde.
47 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı.

Ebru Gündeş’in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın’ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düştü.

Ebru Gündeş’in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın’ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Khoshnaw gece hayatına düşkün bir isim.

Ebru Gündeş’in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın’ın fotoğrafları sızdı herkes şok! Ev partisinde...

İşte Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA