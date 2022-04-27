Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılmıştı! Petek Dinçöz’ün son pozları olay! “Barbie emekli oldu, Petek hala taş bebek”

41 yaşındaki şarkıcı, boşanma haberini şu ifadelerle duyurdu:"Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."