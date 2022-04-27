Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılmıştı! Petek Dinçöz’ün son pozları olay! “Barbie emekli oldu, Petek hala taş bebek”
Kariyerine 1998'de mankenlik yaparak başlayan ve ardından oyunculuk ile şarkıcılığa soyunan Petek Dinçöz, Okşa, Foolish Casonava ve Sandım Ki parçalarıyla hafızalara kazınmıştı. Şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Dinçöz, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ancak Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Geçen aylarda Serkan Kodaloğlu ile boşanan Dinçöz, Miami'ye yerleşme kararı aldı. Dinçöz'ün bu kararının ardından ise magazin bombaları art arda patladı, ünlü şarkıcının Reza Zarrab ile aşk yaşadığı konuşuldu. Hatta Miami'de kaldığı evin de Zarrab tarafından alındığı öne sürüldü. Boşanmanın ardından sık sık magazin gündeminde yer alan Dinçöz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Estetikler bambaşka biri olan ünlü şarkıcı, Miami'de verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998'de kariyerine mankenlik yaparak başladı. Ardından oyunculuğa ve şarkıcılığa soyunan Dinçöz, Okşa, Foolish Casonava ve Sandım Ki parçalarıyla hafızalara kazındı.
8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Ancak Dinçöz, 2014 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı. İrfan Aslan adında bir oğulları olan ünlü çift, geçen aylarda ise boşanma kararı alarak hayranlarını üzdü.
41 yaşındaki şarkıcı, boşanma haberini şu ifadelerle duyurdu:"Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."