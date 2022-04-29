Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab mı aldı? Bomba iddiada son nokta! Petek Dinçöz'ün Miami'deki denize sıfır süper lüks evi fena ifşa oldu
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab mı aldı? Bomba iddiada son nokta! Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evi fena ifşa oldu. Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu. Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini Reza Zarrab'ın aldığı gündemdeydi. 700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara paylaşımı ile nokta koydu, o evin görüntüleri de ifşa oldu. İşte Petek Dinçöz'ün Miami'deki denize sıfır süper lüks evi...
EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ REZA ZARRAB MI ALDI?
Petek Dinçöz'ün Miami'deki denize sıfır süper lüks evi fena ifşa oldu... Bomba iddiada son nokta!
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
TEK CELSEDE BOŞANDIK
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.