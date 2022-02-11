Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ’yasak aşk’ını elbise faturasıyla ifşalamıştı... Seren Serengil’den o karelere: ’Ahlaksızlık’

Son olarak Söylemezsem Olmaz'da Ebru Gündeş-Hadise ikilisinin eski bir fotoğrafını gören Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı. Seren Serengil fotoğrafı görünce "Şu fotoğrafı bana gösteriyorsunuz ya; ben Ebru Gündeş'le konuşmuyorum ama bu fotoğraf benim canımı acıtıyor. Affı yok bu fotoğrafın... İnsanın sevgilisine bakmak affedersin beraber olmak... Burada Ebru'nun yanındayım" dedi.



