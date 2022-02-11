Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise 'yasak aşk'ını elbise faturasıyla ifşalamıştı... Seren Serengil'den o karelere: 'Ahlaksızlık'
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise 'yasak aşk'ını elbise faturasıyla ifşalamıştı... Seren Serengil'den o karelere şaşkına çeviren sözler geldi. Ebru Gündeş - Hadise dostluğunun son bulmasının ardından Seren Hadise'yi hedef almış ve "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin" diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Ebru ile Hadise'nin yan yana karelerini gören Seren yine kendini tutamadı, bakın neler söyledi.
'AHLAKSIZLIK'
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise 'yasak aşk'ını elbise faturasıyla ifşalamıştı... Seren Serengil'den o karelere olay sözler! Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiası sık sık gündeme geliyor. Hadise ve Ebru Gündeş dostluğunun bitme sebebinin bu konu olduğu söylenirken taraflar konuya dair konuşmuyor. Ancak Seren Serengil ise bu konuda Hadise'yi eleştirmesiyle adından söz ettiriyor.
Son olarak Söylemezsem Olmaz'da Ebru Gündeş-Hadise ikilisinin eski bir fotoğrafını gören Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı. Seren Serengil fotoğrafı görünce "Şu fotoğrafı bana gösteriyorsunuz ya; ben Ebru Gündeş'le konuşmuyorum ama bu fotoğraf benim canımı acıtıyor. Affı yok bu fotoğrafın... İnsanın sevgilisine bakmak affedersin beraber olmak... Burada Ebru'nun yanındayım" dedi.
SEREN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI!
Seren Serengil sinirine hakim olamayarak "Bir yanda kocası öbür tarafta omzunda ağladığım kız. Bunu genel diyorum ahlaksızlıktan oluyor, ahlak yoksunluğundan oluyor. Adam mı yok? Para mı her şey?" diyerek tepki gösterdi.
"TAMAMEN BİR AKLANMA OPERASYONU"
Hadise'nin düğün tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu Seren Serengil yine sözleri ile dikkat çekti. Hadise'nin evlilik teklifi almasına dair en sert yorumları Seren Serengil yapıyor. Serengil Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile Hadise'nin aşk yaşadığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Serengil açıklamasında "Bu tamamen bir aklanma operasyonu" dedi.
Serengil açıklamasının devamında "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin. Bu olayları örtbas etmek için. Böyle bir günahı yaşadın, özür dilerim kalbime söz geçiremedim, desen neyse. Burada aşkta yok para için miydi bu? Reza Bey'in avukatını aradım, avukat 'Gerçek' dedi. Ebru Gündeş'e çok üzüldüm ki onla da iyi değilim" dedi.