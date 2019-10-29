Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı

45 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri. Uzun yıllardır sahnelerde olan olan Ebru Gündeş, özel hayatı da merak edilen isimlerin başında geliyor. Ebru Gündeş hakkında şaşırtan bir gerçek, duyanları şaşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesinden sonra bir evlilik yaptığı ve bir kızı olduğu ortaya çıktı. Ancak Ebru Gündeş, kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın iddiası ise, kendisinin Ebru Gündeş'e defalarca ulaşmaya çalıştığı ancak Ebru Gündeş'in tüm kapıları kapattığı yönünde. Ebru Gündeş'in adını dahi anmadığı kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

29.10.2019 10:17 - Son Güncelleme: 29.10.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





