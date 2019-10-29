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Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı

45 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri. Uzun yıllardır sahnelerde olan olan Ebru Gündeş, özel hayatı da merak edilen isimlerin başında geliyor. Ebru Gündeş hakkında şaşırtan bir gerçek, duyanları şaşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesinden sonra bir evlilik yaptığı ve bir kızı olduğu ortaya çıktı. Ancak Ebru Gündeş, kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın iddiası ise, kendisinin Ebru Gündeş'e defalarca ulaşmaya çalıştığı ancak Ebru Gündeş'in tüm kapıları kapattığı yönünde. Ebru Gündeş'in adını dahi anmadığı kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

29.10.2019 10:17 - Son Güncelleme: 29.10.2019 10:26
Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, başka bir anneden doğan kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ancak Ebru Gündeş, Aslıhan Gündeş Akça ile yıllardır görüşmüyor. Aslıhan Gündeş Akça, Ebru Gündeş için pek çok girişimde bulunsa da, Ebru Gündeş'in görüşmeye pek sıcak bakmadığını söyledi. İşte başta ünlü şarkıcı Ebru Gündeş olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri.

Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı
Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı

İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik

Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı! Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler şaşırıp kaldı

Gamze Özçelik ve kardeşi...

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