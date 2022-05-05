Ebru Gündeş vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! Transparan kısmı dikkat çekti! 47’lik Ebru fit haliyle değme mankenlere taş çıkardı
Ebru Gündeş vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! Daha önce Hadise ile aşk yaşadığı söylenen Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın son olarak adı Petek Dinçöz ile anıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarının ardından gözler her seferinde Ebru Gündeş'e çevrilirken ünlü şarkıcı, sessizliğini korudu ve kariyerine odaklandı. Ramazan sonrası konserlerine kaldığı yerden devam eden Gündeş, önceki akşam ise sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede iki farklı kostüm tercih eden Gündeş'in vücudunu saran siyah elbisesi büyük beğeni topladı. 47 yaşındaki Gündeş, fit haliyle de dikkat çekerken şarkıcı için "Değme mankenlere taş çıkarır" yorumları yapıldı. İşte Ebru Gündeş'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
05.05.2022 00:28 - Son Güncelleme: 05.05.2022 00:28
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın evli olduğu dönem Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı iddiaları sert ve net bir dille yalanlamıştı. Zarrab'ın geçen haftalar da ise adı Petek Dinçöz ile anıldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarının ardından gözler her seferinde Ebru Gündeş'e çevrilirken ünlü şarkıcı, sessizliğini korudu ve kariyerine odaklandı.
Kırmızı ve siyah renkte iki farklı elbise giyen Ebru Gündeş'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.