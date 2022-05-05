Ebru Gündeş vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! Transparan kısmı dikkat çekti! 47’lik Ebru fit haliyle değme mankenlere taş çıkardı

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın evli olduğu dönem Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı iddiaları sert ve net bir dille yalanlamıştı. Zarrab'ın geçen haftalar da ise adı Petek Dinçöz ile anıldı.