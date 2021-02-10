Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanmayan Ebru Gündeş, ara ara yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay çocukluk halini "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notuyla paylaşan Ebru Gündeş, bu kez de gülümserken çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ebru Gündeş'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımı...

10.02.2021 12:01 - Son Güncelleme: 10.02.2021 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





