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Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanmayan Ebru Gündeş, ara ara yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay çocukluk halini "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notuyla paylaşan Ebru Gündeş, bu kez de gülümserken çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ebru Gündeş'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımı...

10.02.2021 12:01 - Son Güncelleme: 10.02.2021 12:09
Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş Instagram'dan yeni br fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

Kısa ürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Ebru Gündeş'e takipçilerinden 'Sen hep böyle mutlu ol', 'Bu nasıl güzel bir gülüş' gibi yorumlar yazıldı.

Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

Gündeş, geçtiğimiz ay "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medya gündeminde günlerce konuşulmuştu. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş paylaştı 'sen hep böyle ol' yorumları havada uçuştu! 46 yaşındaki Ebru Gündeş...

ESRA BİLGİÇ