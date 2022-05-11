Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu kocaman oldu! Alara'yı görenin ağzı açık kaldı 'Annesinin hık demiş burnundan düşmüş'
Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı... 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'ya sosyal medyada, "annesinin hık demiş burnundan düşmüş..." yorumları yapıldı.
11.05.2022 19:57 - Son Güncelleme: 11.05.2022 19:57
"ANNESİNİN HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ..."
Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı...