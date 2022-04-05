RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş..."

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş..."

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı... 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'ya sosyal medyada, "annesinin hık demiş burnundan düşmüş..." yorumları yapıldı.

05.04.2022 10:33 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:40
Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş...

"ANNESİNİN HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ..."

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı...

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Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş...

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü Alara merak konusu oldu.

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alar'yı görenler ise annesinin küçüklüğüne benzetti.

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş...

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor.

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş...

Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.

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