Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geldi! Seren Serengil yasak aşk sözleriyle şoke etmişti şimdi de...
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geldi! Seren Serengil yasak aşk sözleriyle şoke etmişti şimdi de Seren'in eski eşi Yaşar İpek'in Ebru Gündeş ile yeni bir aşka yelken açtığı kulislerde dolaşıyor... Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı yeniden gündemde! Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddiaya göre 'Hadise - Reza Zarrab yasak aşkı elbise faturası ile ifşa oldu ve ikilinin ilişkisini O Ses Türkiye jürilerinden biri biliyordu. Bircan Bali'nin olay yaratan bu sözlerinin ardından Seren Serengil de geçtiğimiz hafta, 'yılın rezaleti' sözleriyle dikkat çekmişti. Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara bakın ne dedi.
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geldi! Seren Serengil yasak aşk sözleriyle şoke etmişti şimdi de Seren'in eski eşi Ebru Gündeş ile anılıyor...
2022'nin ilk günlerinde bomba bir aşk iddiası gündem oldu. Reza Zarrab ile boşandıktan sonra özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.
İpek'in Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti.
AŞK İDDİASINA YANIT!
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına bir taraftan açıklama geldi. Usta gazeteci Bilal Özcan'a özle açıklama yapan şarkıcı Yaşar İpek, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gündeş'le yakın olmadığını belirten İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede" dedi.
Erbu Gündeş ve Hadise'nin küslüğü ve ortaya atılan iddialar 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Gündeş, çıkan bu söylentiler hakkında sessiz kalmıştı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkınınelbise faturasıyla ifşalandığı ileri sürülmüştü. Bu iddiay Bircan Bali'den gelmişti.