Ebru Gündeş ile Yaşar İpek’in aşk bombası patladı ilk açıklama geldi! Seren Serengil yasak aşk sözleriyle şoke etmişti şimdi de...

Erbu Gündeş ve Hadise'nin küslüğü ve ortaya atılan iddialar 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Gündeş, çıkan bu söylentiler hakkında sessiz kalmıştı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkınınelbise faturasıyla ifşalandığı ileri sürülmüştü. Bu iddiay Bircan Bali'den gelmişti.