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Haberler Magazin Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan'ı görenler: "Yılların eskitemediği yakışıklılık"

Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan'ı görenler: "Yılların eskitemediği yakışıklılık"

Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan son haliyle sosyal medya gündeminde. Son dönemde aik hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı Berke Hürcan... Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model Berke Hürcan uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Son haliyle adından söz ettiren Berke Hürcan'ı görenler, "Yılların eskitemediği yakışıklılık"diyor.

01.09.2022 13:07 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:14
Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan’ı görenler: Yılların eskitemediği yakışıklılık

"YILLARIN ESKİTEMEDİĞİ YAKIŞIKLILIK"

Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan'ı görenler, "Yılların eskitemediği yakışıklılık" diyor.

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Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan’ı görenler: Yılların eskitemediği yakışıklılık

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınan Berke Hürcan'ı tanımayan yok.

Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan’ı görenler: Yılların eskitemediği yakışıklılık

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.

Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan’ı görenler: Yılların eskitemediği yakışıklılık

Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

Ebru Gündeş ile olay klipte aşk yaşamıştı... Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan’ı görenler: Yılların eskitemediği yakışıklılık

Şimdilerde 50 yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman adeta durmuş gibi.

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