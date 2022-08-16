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Haberler Magazin Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ'un tekne pozları olay! Görenler: "Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım"

Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ'un tekne pozları olay! Görenler: "Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım"

Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ'un tekne pozları sosyal medya gündeminde. Sevgilisi ile tatilde olan güzel şarkıcı, peş peşe paylaştığı karelerle ünlüler tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den İrem Derici'ye birçok ünlü isimden yorum alan Derya kısa sürede gündem oldu. İrem ise meslektaşına yazdığı, "Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım" yorumuyla dikkat çekti.

16.08.2022 14:53 - Son Güncelleme: 16.08.2022 14:53
Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ’un tekne pozları olay! Görenler: Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım

"ÜÇÜNCÜ FOTOĞRAFI BASTIRIP EVİME ASARIM"

Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ'un tekne pozları olay...

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Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ’un tekne pozları olay! Görenler: Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş detayıyla adından söz ettiren Derya Uluğ sevgilisi ile tatilde.

Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ’un tekne pozları olay! Görenler: Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım

Kürek çeken Derya Uluğ Instagram'dan paylaştığı tekne pozlarıyla kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ’un tekne pozları olay! Görenler: Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım

Derya Uluğ'un mayolu hallerine ünlülerden de yorum gecikmedi.

Ebru Gündeş ile arasındaki bağ şaşkına çevirmişti! Derya Uluğ’un tekne pozları olay! Görenler: Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım

İrem Derici, meslektaşının bu pozuna yaptığı, "Üçüncü fotoğrafı bastırıp evime asarım" yorumuyla dikkat çekti.

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