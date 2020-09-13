Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...
Ebru Gündeş, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Sanat müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş, yeni albüm çalışmasını geçtiğimiz günlerde, 'ayna' notuyla paylaştığı karelerle duyurdu. 45 yaşındaki Gündeş'in bu kez de 'gölge' notuyla paylaştığı fotoğrafları dikkat çekti. Güçlü sesi ve kendine özel yorumu ile geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Gündeş'e sosyal medyada 'Nazar duası okuyun' yorumları yapıldı. Alara adında bir kız çocuğu bulunan Ebru Gündeş'in makyajsız hali de sosyal medya da konuşulanlar arasına girdi.
13.09.2020 10:22
- Son Güncelleme: 13.09.2020 10:34
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