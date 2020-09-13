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Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...

Ebru Gündeş, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Sanat müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş, yeni albüm çalışmasını geçtiğimiz günlerde, 'ayna' notuyla paylaştığı karelerle duyurdu. 45 yaşındaki Gündeş'in bu kez de 'gölge' notuyla paylaştığı fotoğrafları dikkat çekti. Güçlü sesi ve kendine özel yorumu ile geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Gündeş'e sosyal medyada 'Nazar duası okuyun' yorumları yapıldı. Alara adında bir kız çocuğu bulunan Ebru Gündeş'in makyajsız hali de sosyal medya da konuşulanlar arasına girdi.

13.09.2020 10:22 - Son Güncelleme: 13.09.2020 10:34
Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...

Yeni albümü ile gündeme gelen Ebru Gündeş, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. 45 yaşındaki Gündeş, her gün yeni bir fotoğraf ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...

Yeni albüm çalışmasını 'ayna' notuyla paylaştığı fotoğraflarla duyuran sanat müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş, bu kez de 'gölge' notuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...

Güzelliği ile sosyal medyada, 'Nazar duası okuyun' yorumları alan Ebru Gündeş'in makyajsız hali de gündemde yerini aldı.

Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

Ebru Gündeş 'gölge' paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu! 45 yaşındaki Ebru Gündeş'i bir de böyle görün...

BİRAN DAMLA YILMAZ

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