Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!
Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 46'ncı yaşını kutlayan eski Türkiye güzeli Ebru Cündübeyoğlu, bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği iddialı pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ile dikkat çeken ünlü oyuncu için 'Yıllara meydan okuyor', 'Yıllar Ebru'yu teğet geçmiş' yorumları yapıldı. İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...
21.07.2021 19:27
- Son Güncelleme: 21.07.2021 19:51
1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabında 46'ncı yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu'nun tatil pozlarına çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.