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Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!

Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 46'ncı yaşını kutlayan eski Türkiye güzeli Ebru Cündübeyoğlu, bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği iddialı pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ile dikkat çeken ünlü oyuncu için 'Yıllara meydan okuyor', 'Yıllar Ebru'yu teğet geçmiş' yorumları yapıldı. İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...

21.07.2021 19:27 - Son Güncelleme: 21.07.2021 19:51
Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!

1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabında 46'ncı yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!

Cündübeyoğlu, bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği iddialı pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!

Ünlü oyuncunun iddialı pozları kısa sürede sosyal medyaya damga vurarak gündem oldu. Takipçileri, Cündübeyoğlu'nun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!

Arkadaşı Mehveş Sırdar'a poz veren Cündübeyoğlu'nun "Yaz kızım 21, yaş 46" notunu düştüğü paylaşıma 'Yıllara meydan okuyor', 'Yıllar Ebru'yu teğet geçmiş' yorumları yapıldı.

Ebru Cündübeyoğlu bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Kim der ki 46 yaşında!

Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu'nun tatil pozlarına çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.