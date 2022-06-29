Duygu Özaslan sarı bikinisiyle görenleri şaşkına çevirmişti yeni görüntü olay! Sosyal medyada yorum yağdı: "Kilolu halinden eser kalmamış"
Duygu Özaslan sarı bikinisiyle görenleri şaşkına çevirmişti yeni görüntü olay! Sosyal medyada ünlü fenomene yorum yağdı. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz hafta basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi. 3 gün 3 gece de düğün yapan Duygu Özaslan'ın Instagram'da paylaştığı yeni fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Daha önce selülitli hali ile gündem olan Duygu Özaslan'ın o halinden eser kalmadı. İşte ünlü fenomenin güneşlenirken verdiği sarı bikinili pozu...
"KİLOLU HALİNDEN ESER KALMAMIŞ"
Duygu Özaslan sarı bikinisiyle görenleri şaşkına çevirmişti yeni görüntü olay!
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz hafta Can Maxim Mutaf ile evlendi, 3 gün 3 gece de düğün yaptı. Daha önce selülitli hali gündem olan Duygu Özaslan'ın o halinden eser kalmadı.
Bu güne kadar photoshop yaparak kendisini fit gösterdiği iddia edilen fenomen Duygu Özaslan, o dönem ortaya çıkan bu görüntünün ardından Instagram hesabından açıklamada bulundu.
3 gün 3 gece düğün yapan Duygu Özaslan düğün yorgunluğunu sere serpe güneşlenerek attı.Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla takipçilerini geçmişe götürdü, "O eski kilolu halin aklıma geldi" , "Eski halinden eser kalmamış" yorumları yağdı. Ünlülerin çk konuşulan 2022 yaz tatilinden kareleri sizler için derledik...