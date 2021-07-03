Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

Onlar Türkiye'nin fenomen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal. 2016 yılında Ayvalık'ta gerçekleştirdikleri bir düğünle hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucaklarına almış, kızlarına Lalin adını vermişti. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar aralarında boy farkını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin boyları.

03.07.2021 16:57 - Son Güncelleme: 03.07.2021 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





