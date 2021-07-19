Duyanları şaşırtan gerçek! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ve Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin arasında meğer...
atv ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası, ekranlara bir anda bomba gibi düştü. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası 2.bölümüyle birlikte reytinglerin zirvesine oturdu. Yeni bölümü merakla beklenen Kalp Yarası aynı zamanda Yağmur Tanrısevsin'in uzun süreden sonra ekranlara döndüğü yapım oldu. Yağmur Tanrısevsin ve partneri Gökhan Alkan arasında bu gerçek herkesi şaşırttı.
19.07.2021 16:54
- Son Güncelleme: 19.07.2021 16:54
Kalp Yarası'nın başrolleri Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan hakkında her detay araştırılıyor. Son yılların sevilen iki yüzünü bir araya getiren Kalp Yarası'nın reytinglerde zirveye oturmasının ardından ikili hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey boy farkı oldu. İşte başta Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan olmak üzere ünlülerin boyları.