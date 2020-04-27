Duyanlar şaşırıyor! Yeşilçam'ın 'tonton' amcası Hulusi Kentmen aslında...

Refika Kentmen ile 1938'de dünya evine giren sanatçı, Volkan isminde bir oğul, daha sonra da iki torun sahibi oldu. Eşi, bir röportajında "Hulusi herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir insandır. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğan Hulusi Kentmen'in ailesi daha sonra Türkiye'ye göç etti. Hulisi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirirken, Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldı ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yaptı. Aynı zamanda keman sanatçısı olan ve fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.